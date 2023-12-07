В Украине максимально упростили установку мини-ТЭЦ во время войны

"Эти установки создадут резерв мощности на случаи экстренного отключения электроснабжения и одновременно децентрализуют генерацию", - написал он.

По его словам, установки необходимы для обеспечения бесперебойного электропитания школ, больниц и объектов критической инфраструктуры.

Шмыгаль сообщил, что благодаря сотрудничеству с USAID до конца 2023 года Украина должна получить 69 установок малой и средней мощности. "Уже этой зимой будем иметь положительный результат от их эксплуатации", - добавил он.

Мини-ТЭЦ

Когенерация - это энергоэффективный процесс, предполагающий одновременное производство электрической и тепловой энергии.

В отличие от крупных централизованных электростанций, также использующих комбинированное производство электричества и тепла (ТЭЦ), когенерация - метод, применяемый на объектах распределенной энергетики (мини-ТЭЦ) - собственных электростанциях на предприятиях, инфраструктурных и жилых объектах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров планирует принять постановление об установлении (строительстве) когенерационных установок по максимально упрощенной процедуре.

Проектом предполагалось на период военного состояния установку (строительство) когенерационных установок осуществлять без: