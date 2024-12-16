В Украине осталась треть энергетики, но ситуацию улучшит достройка энергоблоков ХАЭС, - эксперт

"Мы не знаем насколько затянется война. Но мы точно знаем о двух вещах: во-первых, пока она продолжается нам нужна электроэнергия; во-вторых, когда она закончится нам будет нужна электроэнергия еще больше. Худший сценарий - если мы подойдем к послевоенному восстановлению с невозможностью его энергетического обеспечения. Все быстрые варианты будут слишком дорогими для конечного потребителя и экономически неконкурентными", - отметил Малахов.

Эксперт отмечает, что одним из путей решения проблемы является возобновление строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, которое было остановлено еще во времена УССР со степенью готовности 75% и 25% соответственно.

"Украина может в разы сократить время на ввод двух дополнительных атомных блоков (первый может быть готов через 2,5 года после начала строительно-монтажных работ). Достройка этих блоков дает экономию времени около 3 лет, что обеспечит выработку электроэнергии более 21 млрд кВт-ч от каждого блока. При этом они обойдутся значительно дешевле, чем строить "с нуля". И деньги на это готовы дать международные финансовые учреждения", - отметил он.

Как сообщалось, в апреле 2024 года Кабинет министров одобрил решение о достройке и вводе в эксплуатацию двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25% соответственно.