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В Украине конфискованные активы РФ будут продавать на аукционах

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Введение открытых и прозрачных аукционов по продаже арестованных российских активов позволит более быстро и эффективно восстанавливать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, комментируя решение правительства о запуске таких аукционов.

"Конфискованные российские активы станут одним из источников восстановления Украины после войны. Как известно, всего во всем мире уже заморожены и конфискованы сотни принадлежащих РФ объектов. В целом речь идет о сумме от $300 до $500 млрд. Введение аукционов позволит прозрачно распоряжаться конфискованными активами РФ", - отметила она.

Шуляк убеждена, что строительство нового жилья, инфраструктуры, восстановление энергосистемы, разминирование и т.д. - все это должно восстанавливаться прежде всего средствами агрессора.

Кстати, только на восстановление жилья в Украине было подано 328 947 заявлений, а общая площадь поврежденного имущества - 22 744 181 кв.м, отметила глава партии.

Планируется, что продажа активов РФ будет осуществляться через электронные аукционы Фонда государственного имущества по тому же принципу, что и малая приватизация. Купить имущество в собственность смогут украинский или иностранный бизнес.

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Российская Федерация