В Украине конфискованные активы РФ будут продавать на аукционах

"Конфискованные российские активы станут одним из источников восстановления Украины после войны. Как известно, всего во всем мире уже заморожены и конфискованы сотни принадлежащих РФ объектов. В целом речь идет о сумме от $300 до $500 млрд. Введение аукционов позволит прозрачно распоряжаться конфискованными активами РФ", - отметила она.

Шуляк убеждена, что строительство нового жилья, инфраструктуры, восстановление энергосистемы, разминирование и т.д. - все это должно восстанавливаться прежде всего средствами агрессора.

Кстати, только на восстановление жилья в Украине было подано 328 947 заявлений, а общая площадь поврежденного имущества - 22 744 181 кв.м, отметила глава партии.

Планируется, что продажа активов РФ будет осуществляться через электронные аукционы Фонда государственного имущества по тому же принципу, что и малая приватизация. Купить имущество в собственность смогут украинский или иностранный бизнес.