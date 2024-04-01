В Украине до конца 2024 года планируют принять четыре децентрализационных законопроекта

До конца 2024 года в парламенте ожидается принятие ряда законопроектов, чтобы усилить финансовую состоятельность общин, обеспечить большую доступность в регионах государственных услуг, а также способствовать более активному участию граждан в процессах местного самоуправления и принятию ключевых решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, в течение 10 лет с момента старта децентрализационного курса Украины именно реформу децентрализации можно считать одной из наиболее успешных в нашем государстве. Однако реформа, в результате которой общины стали более устойчивыми, полноценно не завершена.

Прежде всего, нужно честно ответить на вопрос, действительно ли жители общин сегодня имеют все возможности вообще влиять на решения местного самоуправления.

"На сегодняшний день не хватает влияния обычного жителя на все те решения, которые должны приниматься на уровне общины. Поэтому сейчас мы иногда видим, как перекладываются брусчатка, как тратятся средства на обустройство кабинетов чиновников, или на приобретение их автомобилей. Поэтому есть ряд законопроектов, которые нужно принимать немедленно для того, чтобы жители общины принимали непосредственное участие в решениях на этот счет.

Она подчеркнула: согласно законопроекту №4295 "О народовластии в общинах" будет происходить повышение вовлеченности граждан в принятии сверхважных решений в Украине, нужно развивать и практику публичных консультаций. Именно этот законопроект стал частью программы Ukraine Facility Европейского Союза, которая предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

Также комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пытался включить в программу законопроекты №7283 и №6319. Первый внедряет инструменты местной демократии. В частности:

обязательные публичные дискуссии;

проведение общего собрания граждан;

электронные петиции, результаты которых должны рассматриваться на сессиях горсоветов и участие жителей общества в вопросах формирования и распределения местного бюджета.

Второй усовершенствует порядок организации, деятельности и прекращения органа самоорганизации населения (ОСН). На законодательном уровне планируется предоставить возможность стать активными участниками проектов развития и получать на это финансирование из местных бюджетов. Законопроект предусматривает:

усовершенствование процедуры создания, регистрации, прекращения полномочий ОСН;

актуализацию их полномочий в соответствии с текущим состоянием местного самоуправления и нового территориального устройства;

улучшение возможностей для жителей выбирать и быть избранными в ОСН;

усиление публичности и открытости деятельности ОСН. Это будет способствовать развитию и распространению практики создания таких органов, как формы участия жителей в решении отдельных вопросов местного значения.

"Недавно, во время рабочей поездки в Ирпень ко мне подошла женщина и спросила, на какой стадии находится этот законопроект, поскольку она как раз входит в такой орган и этот вопрос для нее неотложен. Поэтому у нашего комитета есть обязательство подготовить 6319 к выходу в парламент, а у парламента есть обязательство принять все законопроекты, касающиеся участия граждан в принятии важных решений на уровне общины, и которые нужно принять в этом году", - сообщила нардеп.

Она также отметила, что важным в этом плане законопроект №4298, которым предлагается обновить права и функции местных государственных администраций. Он не только усилит децентрализационные процессы, но и обеспечит баланс государственного управления, одновременно не посягая на права местного самоуправления.

Реформа децентрализации пояснила Шуляк, передала ресурсы и полномочия на местный уровень. Однако вопрос ответственности за принятые решения остается открытым. Законопроект №4298 решает эту проблему, укрепляя надзор за законностью решений.

"Несколько месяцев нам понадобилось для того, чтобы преодолеть все преграды - с начала блокировки ОПЗЖ, потом блокировки Европейской солидарности, потом блокировки всех вместе. Но я уверена, что когда парламент хочет и понимает важность того или иного законопроекта, он умеет сплачиваться, согласительный совет умеет прописывать законопроекты в проходную часть. Этот законопроект обсуждается уже много лет точно и мы в комитете провели огромное количество обсуждений - поговорили со всеми, с кем можно было бы говорить, прислушались ко всем замечаниям, поэтому этот законопроект уже наконец-то готов для голосования. Напомню - он включен как шаг, как маркер к выполнению программы Ukraine Facility, поэтому надеемся, что в этом году его примут", - сообщила Шуляк.