В Украине для нескольких видов транспорта введут е-билеты: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5705 о внедрении электронных билетов в автомобильном и городском электрическом транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады .

На сайте парламента уточнили, что сегодня, 26 июня, получили закон с подписью Зеленского.

О чем закон

Отметим, что закон во втором чтении Рада приняла 5 июня. Онпредусматривает, что электронные и бумажные билеты в общественном транспорте являются равноценными.

Соответствующие изменения дали возможность Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры Украины разработать единую форму для электронного билета.

В частности, ведомство определит обязательные реквизиты и сведения, которые должны быть в е-билете.

Таким образом в Украине введут автоматизированную систему оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

Более детально о влиянии инициативы на обычных жителей Украины в комментарии РБК-Украина рассказал транспортный аналитик Александр Гречко.

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