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В Украине хотят изменить условия для назначения социальной помощи, субсидий и льгот

Украина, Понедельник 04 августа 2025 14:53
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В Украине хотят изменить условия для назначения социальной помощи, субсидий и льгот Фото: Субсидии, льготы и социальную помощь будут назначать по-новому (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

В Украине хотят ввести единый подход к исчислению среднемесячного дохода семьи (домохозяйства) для назначения всех видов государственной социальной помощи, жилищных субсидий и льгот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст проекта документа.

Целью инициативы является создание справедливой системы расчета доходов, которая учитывает изменения в социально-экономических условиях, реалии военного времени и потребности уязвимых категорий населения.

Проект акта разработан Министерством социальной политики, семьи и единства Украины

Основные новации

  • Единый механизм расчета дохода: предлагается установить универсальный порядок для всех видов выплат, отменив фрагментированный подход.

  • Обновленный расчетный период: доход будет учитываться за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения. Для ФЛП - последний налоговый отчетный период согласно Налоговому кодексу.

  • Признание нулевого дохода: если лицо реально не имеет дохода, при первом обращении будет учтен именно ноль, а условно определенный доход будет применяться только в следующий период, если обстоятельства не изменились.

  • Новые подходы к доходам ФОП:

    • для вновь созданных ФОП без доходов - первый расчет с нулевым доходом;

    • в дальнейшем - условно определенный доход: 1, 2 или 3 минимальные зарплаты в зависимости от группы налогообложения;

    • при наличии других источников - учитываются все доходы вместе.

  • Особые жизненные обстоятельства: для пенсионеров, студентов, безработных, ВПО, больных - учитывается доход за последний месяц перед обращением. В случае его отсутствия - также "ноль", а в дальнейшем - условная одна минимальная зарплата на каждого трудоспособного.

  • Механизм перерасчета: уполномоченный орган будет автоматически обновлять данные о доходах по результатам налоговых отчетов или данных из реестров, в частности в случае назначения или прекращения пенсий или других выплат.

Какие доходы учитываются

В совокупный доход включаются зарплата после уплаты налогов, пенсии, стипендии, денежное обеспечение военных, переводы из-за границы, предпринимательские доходы, задекларированные доходы и тому подобное.

В то же время не учитываются, в частности: помощь при рождении ребенка, социальные выплаты детям-сиротам, жилищная субсидия, компенсация аренды жилья для ВПО, помощь "пакет малыша", большинство благотворительных выплат, компенсации за разрушенное жилье или депортированных детей.

Проект постановления сейчас находится на этапе подготовки и не является окончательным решением правительства. После одобрения Кабмином он вступит в силу в установленном порядке.

Напомним, по данным ПФУ, в январе 2025 года общее количество домохозяйств, получающих льготы и субсидии составляла 2,779 млн. Из них льготы получали 1,216 млн на сумму 2,052 млрд гривен, субсидии - 1,474 млн на 2,779 млрд гривен.

Пенсионный фонд Украины с 1 июля получил полномочия по выплате 39 видов государственных социальных пособий, социальных стипендий.

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Министерство социальной политики Субсидии Льготы
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