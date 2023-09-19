В Украине хотят запустить Единый социальный реестр: для чего он нужен

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о Едином социальном реестре (ЕСР). Его цель - объединить всех получателей социальной поддержки в одну базу данных и таким образом ускорить и оптимизировать процесс назначения разных видов социальной поддержки населению.

ЕСР - это централизованная система для сбора, обработки, хранения и учета электронных данных получателей социальной поддержки.

Реестр будет объединять унифицированные данные получателей всех видов социальной поддержки - услуг, пособий, субсидий. Таким образом, каждый человек, который нуждается или уже получает поддержку от государства, будет иметь свое личное электронное дело под различные социальные случаи.

Заместитель министра соцполитики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко отметил, что принятие законопроекта важно для эффективного продолжения цифровой реформы социальной сферы.

В Украине запустят электронные социальные карты

В Украине планируют ввести электронные социальные карты. Тестирование пройдет в четырех областях - Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.

В такой карточке будет содержаться социальная история человека, поэтому украинцы будут иметь доступ к перечню всех запланированных действий.

Отметим, что для социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд гривен. Наибольшим из социальных пособий является помощь внутренне перемещенным лицам. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 гривен.

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