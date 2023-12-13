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В Украине хотят отменить более 70% от всех государственных санитарных правил и норм

Фото: в Украине хотят отменить более 70% всех государственных санитарных правил (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В Украине хотят отменить более 70% от всех государственных санитарных правил и норм в рамках реформы дерегуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Минэкономики провело публичные консультации с бизнесом на тему пересмотра санитарных правил и норм. Во время встречи было предложено отменить 74% от всех государственных санитарных правил и норм.

"Когда мы пересматривали регулирование в сфере здравоохранения, оказалось, что большая часть регулирования связана с государственными санитарными правилами и нормами. И иногда санпины устаревшие, а рынок и технологии значительно продвинулись. И таким образом предприниматели ведут бизнес не оптимальным путем. Поэтому мы должны пересмотреть эту часть регулирования", - рассказал заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.

Подробнее о наработках экспертов по пересмотру санитарных правил и норм рассказала во время своей презентации руководитель сектора регулирования Офиса эффективного регулирования Анна Башняк.

"Во время инвентаризации и пересмотра мы обнаружили 298 действующих инструментов государственного регулирования, которые содержатся в государственных санитарных нормах и правилах. Это крайне высокий показатель... По результатам пересмотра, предложено отменить 222 инструмента государственного регулирования, а это - 74% от общего количества. В частности, по таким причинам, как неактуальность и устарелость регулирования, дублирование с другими инструментами государственного регулирования. Остальные инструменты рекомендовано оптимизировать и привести в соответствие с действующим законодательством", - пояснила Башняк.

Реформа дерегулирования работы предпринимателей

В Украине идет реформа дерегуляции работы предпринимателей. Чтобы упростить условия ведения бизнеса, в январе 2023 года правительство создало Межведомственную рабочую группу по дерегуляции, которая уже просмотрела 1025 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 235 рекомендовано отменить, 537 – упростить. По состоянию на 12 декабря отменено уже 100 инструментов.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины готовит матрицу реформ, которая охватит все сферы: от экономики и цифровизации до верховенства права и образования.

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