ua en ru
Ср, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине хотят легализовать военные компании. В Раде появился законопроект

Украина, Среда 01 мая 2024 13:40
UA EN RU
В Украине хотят легализовать военные компании. В Раде появился законопроект Фото: в Украине могут официально появиться ЧВК (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Народным депутатам предлагается узаконить деятельность международных военных компаний. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта №11214 о международных оборонных компаниях.

Как говорится в пояснительной записке, при принятии законопроекта оборонные компании смогут действовать за границей, но платить налоги в бюджет Украины.

Авторы законопроекта называют ряд причин для легализации военных компаний:

  • увеличение количества бывших военных в Украине;
  • потребность в группах быстрого реагирования из числа опытных участников боевых действий;
  • потребность в дополнительных поступлениях в бюджет;
  • увеличение количества рабочих мест в Украине;
  • социальный фактор (отсутствие работы для мужчин, распространение нелицензированного оружия, адаптация военных и т.п.).

Согласно законопроекту такие компании смогут предоставлять оборонные услуги - обучение, тактическая подготовка, разведка, конвоирование, обеспечение безопасности физических и юридических лиц, охрана имущества и выполнение других задач.

Нардепы считают, что оборонные компании могут предоставить услуги как частным лицам (например, индивидуальная защита, охрана объектов за границей), так и международным инвесторам. По мнению парламентариев, оборонная компания за пределами Украины смогла бы обеспечить безопасность и беспрепятственную деятельность любого предприятия, созданного за счет иностранных инвестиций.

Кроме того, в Раде полагают, что создание военных компаний сможет увеличить рабочие места в Украине. Речь идет о создании пунктов постоянной дислокации или баз размещения оборонных компаний на территории Украины. То есть, по мнению авторов законопроекта, это может создать дополнительные рабочие места в населенных пунктах.

Добавим, что фактически в Украине и сейчас существуют частные военные компании. Они предоставляют услуги, разрешенные законодательством, например, обучение по тактической медицине.

ЧВК в России

Частные военные компании возникли в Великобритании в конце 1960-х годов, но сейчас популярны во всем мире, в частности, в США и России.

Напомним, что Москва привлекла частные военные компании к войне против Украины. Речь идет в первую очередь о ЧВК "Вагнера", активно участвовавших в боях за Бахмут. После восстания бывшего главаря боевиков Евгения Пригожина "вагнеровцев" фактически расформировали. Их перекинули в подчинение Минобороны РФ и Росгвардии.

Но в России есть и другие частные военные компании. Например, путинская партия "Единая Россия" создала собственную ЧВК под названием "Эспаньола". Как ранее сообщала украинская разведка, Кремль усилил рекрутинг в эту ЧВК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Верховная рада
NEWS
Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники
Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники
DAILY
Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше