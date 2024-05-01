В Украине хотят легализовать военные компании. В Раде появился законопроект
Народным депутатам предлагается узаконить деятельность международных военных компаний. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта №11214 о международных оборонных компаниях.
Как говорится в пояснительной записке, при принятии законопроекта оборонные компании смогут действовать за границей, но платить налоги в бюджет Украины.
Авторы законопроекта называют ряд причин для легализации военных компаний:
- увеличение количества бывших военных в Украине;
- потребность в группах быстрого реагирования из числа опытных участников боевых действий;
- потребность в дополнительных поступлениях в бюджет;
- увеличение количества рабочих мест в Украине;
- социальный фактор (отсутствие работы для мужчин, распространение нелицензированного оружия, адаптация военных и т.п.).
Согласно законопроекту такие компании смогут предоставлять оборонные услуги - обучение, тактическая подготовка, разведка, конвоирование, обеспечение безопасности физических и юридических лиц, охрана имущества и выполнение других задач.
Нардепы считают, что оборонные компании могут предоставить услуги как частным лицам (например, индивидуальная защита, охрана объектов за границей), так и международным инвесторам. По мнению парламентариев, оборонная компания за пределами Украины смогла бы обеспечить безопасность и беспрепятственную деятельность любого предприятия, созданного за счет иностранных инвестиций.
Кроме того, в Раде полагают, что создание военных компаний сможет увеличить рабочие места в Украине. Речь идет о создании пунктов постоянной дислокации или баз размещения оборонных компаний на территории Украины. То есть, по мнению авторов законопроекта, это может создать дополнительные рабочие места в населенных пунктах.
Добавим, что фактически в Украине и сейчас существуют частные военные компании. Они предоставляют услуги, разрешенные законодательством, например, обучение по тактической медицине.
ЧВК в России
Частные военные компании возникли в Великобритании в конце 1960-х годов, но сейчас популярны во всем мире, в частности, в США и России.
Напомним, что Москва привлекла частные военные компании к войне против Украины. Речь идет в первую очередь о ЧВК "Вагнера", активно участвовавших в боях за Бахмут. После восстания бывшего главаря боевиков Евгения Пригожина "вагнеровцев" фактически расформировали. Их перекинули в подчинение Минобороны РФ и Росгвардии.
Но в России есть и другие частные военные компании. Например, путинская партия "Единая Россия" создала собственную ЧВК под названием "Эспаньола". Как ранее сообщала украинская разведка, Кремль усилил рекрутинг в эту ЧВК.
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