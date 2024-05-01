В Украине хотят легализовать военные компании. В Раде появился законопроект

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта №11214 о международных оборонных компаниях.

Как говорится в пояснительной записке, при принятии законопроекта оборонные компании смогут действовать за границей, но платить налоги в бюджет Украины.

Авторы законопроекта называют ряд причин для легализации военных компаний:

увеличение количества бывших военных в Украине;

потребность в группах быстрого реагирования из числа опытных участников боевых действий;

потребность в дополнительных поступлениях в бюджет;

увеличение количества рабочих мест в Украине;

социальный фактор (отсутствие работы для мужчин, распространение нелицензированного оружия, адаптация военных и т.п.).

Согласно законопроекту такие компании смогут предоставлять оборонные услуги - обучение, тактическая подготовка, разведка, конвоирование, обеспечение безопасности физических и юридических лиц, охрана имущества и выполнение других задач.

Нардепы считают, что оборонные компании могут предоставить услуги как частным лицам (например, индивидуальная защита, охрана объектов за границей), так и международным инвесторам. По мнению парламентариев, оборонная компания за пределами Украины смогла бы обеспечить безопасность и беспрепятственную деятельность любого предприятия, созданного за счет иностранных инвестиций.

Кроме того, в Раде полагают, что создание военных компаний сможет увеличить рабочие места в Украине. Речь идет о создании пунктов постоянной дислокации или баз размещения оборонных компаний на территории Украины. То есть, по мнению авторов законопроекта, это может создать дополнительные рабочие места в населенных пунктах.

Добавим, что фактически в Украине и сейчас существуют частные военные компании. Они предоставляют услуги, разрешенные законодательством, например, обучение по тактической медицине.