В Украине готовятся изменить систему оплаты труда госслужащих

До первого квартала 2025 года чиновникам предстоит реформировать систему оплаты труда - начислять зарплату будут не по выслуге лет, а на основе классификации должностей. Эти изменения – один из критериев выполнения требований программы Ukraine Facility, по которой Украина получает от ЕС 50 млрд евро к 2027 году.

Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она отметила, что реформа государственного управления, стратегия которой была принята еще в 2016 году, продолжается уже достаточно долго. Но сейчас она одна из основополагающих с точки зрения вступления Украины в Евросоюз. Более того, это реформа – одно из требований программы Ukraine Facility, согласно которой Украина получает от ЕС 50 млрд евро к 2027 году.

По словам Шуляк, последние шаги в реализации реформы - принятие законопроекта №6504, принятие за основу законопроекта №9478 и подготовка ко второму чтению законопроекта №4298.

Первый – "О службе в органах местного самоуправления". Этот законопроект уже принят и подписан Президентом. Цель - сделать службу в органах местного самоуправления профессиональной и прозрачной. Это очень важный документ, в том числе и для евроинтеграции Украины. Речь идет о прозрачной процедуре конкурсного отбора, об оценке результатов работы, о деполитизации управленческих процессов, справедливой оплате труда и т.д.

Второй - об упорядочении присвоения рангов государственным служащим, в том числе проходящим военную службу, а также о зачислении в стаж государственной службы определенных периодов работы в военных администрациях.

Третий – о введении местных администраций префектурного типа. Новое для Украины понятие "префект" - это надзор за законностью решений органов местного самоуправления.

Следующим шагом в реализации реформы госслужбы должно стать принятие законопроекта №8222 о внесении изменений в закон "О государственной службе", позволяющих сформировать новый подход к оплате труда госслужащих, пояснила Шуляк.

"Должен констатировать, что законопроект №8222 в Парламенте немного передержали. По многим причинам его принятие мы считаем следующим вызовом для себя. В частности, и потому, что в программе Ukraine Facility он зафиксирован как номер один, поэтому мы обязаны выполнить этот индикатор" , – подчеркнула Шуляк.

Парламентарий пояснила, что ныне вознаграждение на госслужбе часто привязано не к KPI, а к выслуге лет, что демотивирует молодых госслужащих. Кроме этого, становятся препятствием для привлечения эффективных специалистов в сферу государственного управления коррупционные риски при установлении и начислении различных надбавок и премий, а также разный уровень оплаты в различных государственных органах за ту же работу.

Исправить это и принятие законопроекта №8222, который вводит единые подходы в оплате труда государственных служащих - на основе классификации должностей. Пока он уже готовится ко второму чтению.

Законопроектом предлагаются следующие ключевые изменения:

Европейская структура зарплаты: 70% (оклад) на 30% (премии), что позволяет ввести прозрачное и справедливое вознаграждение государственным служащим;

Установление максимального размера надбавки за выслугу лет на уровне 30% повышенного должностного оклада, 2% за каждый год службы (сейчас – это 3%). Уменьшение размера надбавки с 50 до 30% не приведет к ухудшению условий оплаты. Ее размер рассчитывается от увеличенного должностного оклада, который должен вырасти, в частности, за счет этой экономии;

установление размеров должностных окладов на основе классификации должностей государственной службы в соответствии с каталогом типовых должностей и критериев отнесения к таким должностям;

Осуществление ежегодного сопоставления уровня оплаты труда типовых должностей государственной службы с частным сектором при подготовке схем должностных окладов. Это практика ведущих государств, позволяющая им быть конкурентным работодателем на рынке труда, нанимать и удерживать высококвалифицированных специалистов.

Шуляк отметила, что вопрос оплаты труда - сейчас один из ключевых, волнующих госслужащих. Кроме этого, по условиям Ukraine Facility принятие законопроекта №8222 должно состояться не позднее 1 квартала 2025 года. Поэтому нардеп уверена, что в Парламенте с этим медлить не будут.

Она также констатировала, что новая система оплаты труда государственных служащих, введенная правительством в 2024 году, имеет определенные изъяны.

"Я была причастна к процессам, которые касались оплаты труда в ДИАМ (Государственной инспекции архитектуры и градостроительства), я видела, что происходит с оплатой труда по системе грейдов непосредственно в Агентстве восстановления. Были приняты соответствующие шаги, чтобы прийти к более или менее справедливым критериям" , чтобы эти институты правильно функционировали. Сейчас мы помогаем НАПК, потому что можем очень многое потерять с точки зрения строительства антикоррупционных институтов, НАПК в том числе, если не исправим соответствующие недостатки именно в оплате труда. Поэтому для нас принятие законопроекта №8222 будет ключевым для того. , чтобы решить вопрос, волнующий всех госслужащих”, - подчеркнула Шуляк.

Парламентарий добавила, что кроме перечисленных законодательных изменений, предусмотренных реформой госслужбы, еще одним индикатором Ukraine Facility является принятие законодательства по процедуре отбора на государственную службу. По условиям программы оно должно состояться не позднее третьего квартала 2025 года. Пока этот законопроект ожидают.