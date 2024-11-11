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В Украине готовят пенсионную реформу: в Раде определили дату

Фото: Рада запланировала пенсионную реформу
Автор: Александр Белоус

Проект закона о государственном бюджете Украины на 2025 год ко второму чтению содержит норму о проведении пенсионной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №12000.

Согласно пункту 31, Кабинет министров должен "осуществить меры по проведению с 1 июля 2025 года пенсионной реформы".

Также правительство должно разработать и представить до 1 июля 2025 года на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в законы о установлении единых подходов перерасчета пенсий лицам, пенсия которым назначены по "специальным" законам, независимо от изменения заработной платы (дохода)/ денежного довольствия и проведения таким людям индексации пенсий на общих условиях.

Проект пенсионной реформы

Как сообщало РБК-Украина, Минсоцполитики подготовило законопроект о пенсионной реформе. Предлагается ввести обязательный платеж в государственный или негосударственные пенсионные фонды как для работников, так и для работодателей.

Согласно документу, обязательный накопительный взнос для работников составит 1% базы начисления накопительного взноса в течение первого года с даты начала уплаты накопительных взносов в систему общеобязательного накопительного обеспечения, 2% - в течение второго года, 3% - в течение третьего и последующие годы.

Обязательный накопительный взнос для работодателей составляет 1% базы начисления накопительного взноса в течение первого, 2% – в течение второго года, 3% – в течение третьего и в последующие годы.

Проектом предлагается уменьшить ставку Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение первого года введения системы с 22% до 17%, в течение второго года – до 16%, начиная с третьего года и в последующие годы – до 15%.

 

Последней попыткой провести пенсионную реформу стал законопроект лидеров партии "Слуга народа", внесенный весной 2023 года. Этот проект провалился в Раде в апреле 2024 года.

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