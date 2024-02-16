В Украине готовят масштабную реформу для вузов: 60% студентов получат господдержку

В результате реформы высшего образования в Украине около 60% студентов будут получать разные виды государственной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.

"В этом году состоится масштабная реформа высшего образования. Полностью меняем подход", - сказал он.

По его словам, это касается и специальностей, по которым государство будет оплачивать обучение, это касается и оплаты обучения.

"Запустим государственные гранты. Цель - 60% студентов будут получать различные виды государственной поддержки", - сообщил премьер.

План реформы

Напомним, согласно проекту реформы высшего образования, в Украине будет изменено количество специальностей, по которым можно будет получить 100% покрытия стоимости обучения.

Государственный заказ будет сохранен для специальностей, в которых есть общественная потребность - безопасность и оборона, государственный сектор, медицина, искусство, педагогика. Также государственный заказ будет сохранен для специальностей с особой поддержкой государства. Другие специальности будут иметь минимальное количество бюджетных мест.

Размер образовательного гранта будет иметь прямую зависимость от результатов национального мультипредметного теста. По расчетам Минобразования размер гранта на получение высшего образования будет колебаться от 15 до 50 тысяч гривен.