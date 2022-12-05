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В Украине фиксируют рост потребления света, возможны аварийные отключения

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Украина, Понедельник 05 декабря 2022 12:12
В Украине фиксируют рост потребления света, возможны аварийные отключения Фото: в Украине сегодня возможны экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня фиксируется увеличение потребления электроэнергии. Поэтому украинцев предупредили об аварийных отключениях света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным энергетиков, в выходные благодаря увеличению мощности АЭС и снижению потребления удалось применять минимальный объем отключений.

Однако утром 5 декабря "Укрэнерго" зафиксировало рост объемов потребления. Это связано с началом рабочей недели и похолоданием.

"Напомним, что в случае несоблюдения лимитов потребления вводятся аварийные отключения. Графики плановых отключений составляет, применяет и публикует облэнерго", - говорится в сообщении.

Энергетики предупредили, что нынешний отопительный сезон будет непростым, поскольку российские ракетные удары повредили энергосистему Украины.

Напомним, что Киевская, Днепропетровская, Донецкая и Одесская области сегодня вернулись к плановым отключениям света.

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Укрэнерго відключеня світла Электроэнергия
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Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии