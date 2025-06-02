В Украине есть только пять "прозрачных" городов: что это значит и какие в списке

Только 5 украинских городов имеют статус "прозрачных". Это города, где информация о деятельности местной власти доступна и граждане легко могут участвовать в жизни своего города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

Прозрачность городов, как пояснила она, оценивают по 70 индикаторам, которые касаются организации работы горсоветов, публикации информации на официальных ресурсах, обеспечения доступа к данным о земельных и жилищных вопросах, коммунальном имуществе, социальной сфере, обнародования информации о полученной гуманитарной помощи, расположения укрытий, предоставления компенсаций за разрушенное или поврежденное имущество и тому подобное. И только 5 украинских городов по этим критериям были признаны прозрачными.

"Речь идет о Черновцах, Виннице, Луцке, Мукачево, Львове. Но наиболее тревожный показатель - то, что 72 города до сих пор остаются непрозрачными, при том, что средний уровень прозрачности сейчас составляет лишь 41,6%", - подчеркнула Шуляк.

По данным рейтинга прозрачности 100 городов Украины за 2024 год, который подготовила Transparency International Ukraine, худшие результаты продемонстрировали Конотоп, Могилев-Подольский, Золочев, Хуст, Белгород-Днестровский, а Киев, добавила Шуляк, традиционно занимает посредственную позицию: лишь 26-е место. В 2024 году, подчеркнула парламентарий, власти города не смогли выполнить даже половины индикаторов прозрачности в ключевых сферах таких как реагирование на вызовы войны, управление коммунальным имуществом и землей, предоставление базовых услуг жителям и тому подобное.

Подобная история, к сожалению, характерна и для других городов Украины, где ситуация иногда даже хуже. В отчете особо отмечается важность выполнения именно законодательных требований. Итак, ключевой вопрос не в возможностях, а в ответственности и желании власти действовать открыто. Потому что на законодательном уровне только за последние несколько лет принят ряд серьезных законодательных изменений, которые положительно влияют на рейтинг открытости ОМС", - отметила парламентарий.

Она отметила, что наибольшую положительную динамику по сравнению с 2023 годом показали индикаторы, касающиеся:

обеспечения возможности пользоваться официальным сайтом городского совета лицам с нарушениями зрения и другими нарушениями;

соответствия проектов повестки дня заседаний исполнительного комитета вопросам, которые фактически рассматривают во время заседаний;

обнародование видеозаписей заседаний городского совета;

распространение протоколов заседаний ОМС - городского совета, исполнительного комитета и постоянных комиссий;

обнародование видеозаписей заседаний постоянных комиссий.

Зато в антирейтинг индикаторов, где была продемонстрирована отрицательная динамика выполнения, вошли:

наличие собственной системы электронной регистрации в коммунальные учреждения среднего образования или ссылок на общенациональную систему регистрации;

существование электронного инструмента для регистрации жалоб и обращений граждан, которые позволяют загружать необходимые документы и отслеживать статус обращения;

распространение информации о принятых решениях о предоставлении компенсаций за поврежденные или уничтоженные объекты недвижимого имущества;

публикация актуальных данных о расположении защитных сооружений гражданской защиты;

обнародование набора открытых данных об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"Данные рейтинга Transparency свидетельствуют, что меньше всего города выполнили индикаторы относительно открытых бюджетных слушаний, данных о доступности зданий для лиц с инвалидностью, наличие муниципального энергетического плана, перечень земельных участков коммунальной собственности, которые предлагают передать в собственность, структуры подразделений городского совета, а также предприятий, учреждений и организаций, которые ему подчиняются", - добавила Елена Шуляк.