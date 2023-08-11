В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан

Соответствующие изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины внесены на заседании Кабинета министров.

"Это сделано, чтобы избежать несправедливого ограничения прав членов семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время непосредственного участия в АТО (с начала вооруженной агрессии в 2014 году и до 30 апреля 2018 года)", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что при действующей редакции правил, во время действия военного положения право на пересечение государственной границы имеют, в частности, лица, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в АТО.

"Правительство сняло ограничения права на пересечение государственной границы в период действия военного положения лицами, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в АТО. Военная агрессия РФ против Украины началась в 2014 году и была восстановлена 24 февраля 2022 года массированным вторжением. Поэтому должны избежать несправедливого разделения как самих украинских защитников - участников военных и специальных мероприятий, так и прав членов семей павших воинов", - заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Запрет на выезд из Украины

Из-за военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

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