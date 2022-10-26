В Украине дешевеют картофель и овощи: чего ждать осенью

По его словам, наблюдается снижение цен: капуста - на 12,2% (до 17,3 грн/кг), свекла - на 5,0% (до 17,8 грн/кг), яблоки - на 6,4% (до 15,0 грн/кг) картофель - на 3,8% (до 10,8 грн/кг).

Как отметил Гвоздь, розничная цена картофеля для потребителя составляет 9-12 гривен за килограмм, ожидается снижение цены до 7-9 гривен за килограмм.

"Мы наблюдаем существенное снижение цены на картофель. Ведь заканчивается уборка урожая. В этом году засаженные площади уменьшились на 36% по сравнению с прошлым. Но с учетом норм потребления, у нас достаточное количество этого продукта, полностью удовлетворяющее внутреннее потребление и продовольственную безопасность. Дефицита картофеля не будет", - сказал чиновник.

Как отметил Гвоздь, по состоянию на 25 октября уже собрано 11,9 млн тонн картофеля всеми категориями хозяйств, что составляет 73% к ориентированному прогнозируемому валу.

По его словам, для украинского рынка картофеля характерна высокая доля производства в домохозяйствах населения. Люди на своих приусадебных участках выращивают картофель для собственных нужд. Доля такого производства составляет 98%. И только 2% производства картофеля занимают фермерские и промышленные предприятия, которые затем реализуют эту продукцию.