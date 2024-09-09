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В Украине из-за войны появится новая профессия, работать смогут и ветераны

Украина, Киев, Понедельник 09 сентября 2024 18:09
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В Украине из-за войны появится новая профессия, работать смогут и ветераны Фото: Разминирование Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине официально появится новая профессия – "Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

Национальное агентство квалификаций утвердило профессиональный стандарт для этой специальности, отвечающий международным требованиям IMAS (International Mine Action Standards). Инициатором разработки выступило Министерство экономики Украины, а подготовку стандарта осуществило ООО "Шериф-Разминирование" совместно со специалистами министерства и ключевыми стейкхолдерами сектора.

"До сих пор у нас не было профессионального стандарта деминер. Фактически операторы были вынуждены самостоятельно готовить специалистов для гуманитарного разминирования по собственным разработанным программам. Наличие же профессионального стандарта, отвечающего международным требованиям, создает единые правила для всех и существенно расширяет возможности для обучения деминеров. Это позволит привлечь к гуманитарному разминированию ветеранов, которые после обучения смогут работать как у украинских операторов противоминной деятельности, так и международных», – рассказывает заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

Новый стандарт предусматривает пять уровней подготовки: от нетехнического обследования до полноценного разминирования территорий и построек. После утверждения стандарта будут проведены мероприятия по правовому регулированию новой профессии, включая присвоение кода и определение оплаты труда.

Также на базе профессионального стандарта будет разработан образовательный, что позволит аккредитованным заведениям выпускать дипломированных специалистов-деминеров. Это значительно расширит возможности обучения и привлечения новых кадров.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине запустили информационный ресурс о гуманитарном разминировании, который станет "единственным окном" для сельхозпроизводителей, операторов противоминной деятельности, доноров и государственных органов. На портале будут доступны новости, анонсы событий, нормативно-правовые акты, а также данные об очищенных землях и инфраструктуре, количестве операторов и техники для разминирования. Этот ресурс призван упростить доступ к информации и способствовать эффективной организации противоминной деятельности в Украине.

Напомним, Верховная Рада недавно приняла в первом чтении законопроекты №11258 и №11259, которые призваны ускорить процесс разминирования на территории Украины.

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