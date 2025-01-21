В Украине за время войны стало больше людей, которые никогда не читают печатных книг

По данным Украинского института книги, в 2024 году 30% украинцев в возрасте от 16 до 59 лет ответили, что никогда не читают печатных книг. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 33%. В то же время уже не один год доля тех, кто вообще не читает книги, находится на уровне 30-34%

Начальник отдела стратегической работы Украинского института книги Юрий Марченко обращает внимание на то, что если добавить к этой статистике тех, кто читает лишь несколько раз в год, то получится, что книг фактически нет в жизни половины взрослых украинцев.

По сравнению со странами Европы, Украина занимает средние позиции. Чтение менее распространено, чем в Скандинавии, но ситуация лучше, чем в Румынии, Словакии или Португалии. Ближайшей к Украине по читательским привычкам является Польша.

Почему снижается интерес к чтению

Люди аргументируют снижение интереса к книгам тем, что во время войны не могут сосредоточиться на чтении, тогда как другие используют литературу как способ убежать от реальности или изучить исторический опыт.

"Многие воспринимали чтение как терапию. Это могут быть легкие книги, которые отвлекают, или литература об истории войн и военном опыте", - отмечает исполнительный директор издательства "Наш Формат" Анастасия Никитина.

Несмотря на то, что доля людей, которые совсем не читают печатных книг, остается значительной, в Украине растет интерес к отдельным жанрам литературы. Значительно вырос спрос на книги на украинском, в частности из-за снижения популярности российских авторов. Как рассказывает Дмитрий Осколков, директор издательства "Книголав", украинцы все чаще выбирают переводы мировой классики, бестселлеры, а также книги о национальной идентичности и литературу о Второй мировой войне.