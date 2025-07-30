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Рынок импортированных жидкостей для электронных сигарет в Украине перешел "в тень": назван признак

Украина, Среда 30 июля 2025 11:14
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Рынок импортированных жидкостей для электронных сигарет в Украине перешел "в тень": назван признак Фото: с начала 2025 года рынок жидкостей для электронных сигарет полностью перешел "в тень" (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Потери бюджета Украины из-за нелегального рынка жидкостей для электронных сигарет в 2024 году достигли 5 млрд гривен. В первой половине 2025 года ситуация только ухудшилась и рынок практически полностью перешел "в тень".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Growford Institute "Тренды нелегальной торговли жидкостями для электронных сигарет в Украине".

С 11 июля 2023 года вступили в силу нормы Закона Украины № 1978-ІХ, которые запретили производство, импорт и продажу жидкостей для электронных сигарет со вкусо-ароматическими добавками. Этот запрет приняли, чтобы вывести ароматизированную продукцию из оборота. Впрочем, вместо сокращения потребления, рынок ушел в тень.

По данным исследования, объем нелегального рынка жидкостей для электронных сигарет в 2024 году составил 92,3%. В то же время, в январе-апреле 2025 года в Украине уже не было приобретено ни одной акцизной марки на импортные жидкости. Для сравнения, в 2023 году таких марок было более 6,9 миллиона, а в 2024-м - 1,76 миллиона.

Запрет ароматизаторов привел к появлению на рынке так называемых "самозамесов". Производители, используя серые схемы, предлагают потребителям купить все составляющие электронной сигареты отдельно - никотиновую основу, глицерин, ароматизатор, контейнер для смешивания - и самостоятельно приготовить смесь. Такие товары доступны не только онлайн, но и в специализированных магазинах, киосках, в ТРЦ и возле станций метро.

Журналист-расследователь Евгений Плинский ранее сообщал, что почти во всех ТРЦ Киева уже работают "островки" с такими наборами для самозамеса. Подобная ситуация наблюдается в областных центрах и меньших городах.

Аналитики Growford Institute отмечают, что основной объем жидкостей для вейпов изготавливается внутри Украины. Однако, после разоблачения правоохранителями нелегальных производств жидкостей для электронных сигарет и изъятия их компонентов злоумышленниками пытаются оспаривать эти дела в суде под предлогом, что эти ингредиенты используются и другими отраслями промышленности.

Недавно Одесский апелляционный суд в своем постановлении пришел к выводу, что отдельные компоненты е-жидкостей, обнаруженные вместе, должны рассматриваться как готовый подакцизный товар. Это решение может стать прецедентом для борьбы с теневым оборотом таких товаров.

Отдельной схемой уклонения от налогообложения является практика, когда при продаже "самозамесов" продавцы выдают чеки, в которых продукция классифицируется не как подакцизный товар, а как "продукты питания", "услуги по ремонту", "досуг" или другие нейтральные категории, чтобы не платить акцизный налог.

Эксперты призывают власти повысить эффективность в борьбе с нелегальной торговлей е-жидкостями, а также учитывать это перед инициированием запретов в отношении других табачных и никотиносодержащих изделий. Ведь следствием этой проблемы стало недофинансирование бюджета, потеря контроля над рынком и усиление нелегальных схем.

Напомним, что генеральный прокурор Руслан Кравченко пообещал усилить борьбу с нелегальным бизнесом (в частности, с контрабандой) на основных рынках товаров и услуг страны.

Также недавно и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух отметила важность системной борьбы с теневой экономикой и после этого налоговая начала лишать лицензий торговые точки, нелегально торгующие электронными сигаретами.

В июне БЭБ совместно с СБУ ликвидировало схему нелегального изготовления и распространения жидкостей для электронных сигарет. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал это одной из самых масштабных операций в 2025 году.

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