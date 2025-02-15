У Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине будет очень сложно выжить без военной поддержки США. Речь идет как о настоящем времени, так и о периоде после окончания нынешней войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для NBC News.
"Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно", - заявил Зеленский каналу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Он подчеркнул, что не хочет думать о борьбе с Россией без американской поддержки, и не хочет думать, что Украина и США не будут стратегическими партнерами.
Также Зеленский сказал, что российский диктатор Владимир Путин зовут сесть за стол переговоров не для того, чтобы положить конец войне, а для того, чтобы заключить соглашение о прекращении огня, которое сняло бы некоторые санкции и позволило бы российским войскам перегруппироваться.
Напомним, что в пятницу в Мюнхене Зеленский провел хорошую встречу с делегацией США во главе с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом. По словам президента, стороны договорились продолжить работу над подготовкой документа по экономическому партнерству между странами. Также глава государства отметил, что Украина готова максимально быстро двигаться реальному и гарантированному миру.
Отметим, что после первого дня Мюнхенской конференции глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным. Однако лишь в тот момент, когда Украина будет готова к переговорам.
"Готовность абсолютно понятна, когда Украина будет иметь сильную позицию, согласованную с США и Европой. Когда будет понимать, какие гарантии безопасности мы будем иметь. Такой момент еще не наступил", - пояснил он.
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