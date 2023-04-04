В Украине будет действовать один номер для оказания экстренной помощи. Куда звонить

Кабинет Министров Украины поручил Министерству внутренних дел внедрить и обеспечить функционирование и развитие системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 .

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

Как отметили в ведомстве, МВД должно ввести номер 112 и обеспечить его функционирование в системе экстренной помощи населению. МВД необходимо будет контролировать управление системой в режиме повседневного функционирования, осуществление обработки геномной информации человека и обеспечение функционирования электронного реестра геномной информации человека.

"Определены информационно-коммуникационная система 112 и электронный реестр геномной информации человека как функциональные подсистемы единой информационной системы МВД", - сказано в сообщении.

Напомним, номер 112 должен заменить экстренные коммуникации по телефонным номерам 101, 102, 103, 104. Он обеспечит онлайн-доступ к соответствующим фактическим данным с результатами фиксации техническими средствами общественных мест и метаданных к ним.