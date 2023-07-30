В Украине больше не будет поселков городского типа. Рада приняла закон

Согласно одобренному 262 народными депутатами законопроекту, все населенные пункты с компактной застройкой и численностью населения более 10 000 жителей будут иметь статус города. Города, которые не будут соответствовать этому определению, не будут понижены в статусе.

Населенные пункты с преимущественно усадебной застройкой и численностью населения более 5 000 жителей - будут просто поселками. Все пгт после начала действия этого закона будут считаться поселками. Остальные населенные пункты будут в статусе села.

До начала российского вторжения в Украине насчитывалось 885 поселков городского типа.

Еще одним нововведением этого законопроекта является введение понятия "поселение". Это компактное место жительства за пределами населенного пункта. К примеру, дачные кооперативы или мобильные городки для переселенцев.