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В Украине больше не будет поселков городского типа. Рада приняла закон

Фото: Руслан Стефанчук, спикер ВР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Верховная рада одобрила так называемый законопроект о десоветизации. Документ, в частности, предусматривает, что в Украине исчезнет понятие "поселок городского типа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта на портале ВР.

Согласно одобренному 262 народными депутатами законопроекту, все населенные пункты с компактной застройкой и численностью населения более 10 000 жителей будут иметь статус города. Города, которые не будут соответствовать этому определению, не будут понижены в статусе.

Населенные пункты с преимущественно усадебной застройкой и численностью населения более 5 000 жителей - будут просто поселками. Все пгт после начала действия этого закона будут считаться поселками. Остальные населенные пункты будут в статусе села.

До начала российского вторжения в Украине насчитывалось 885 поселков городского типа.

Еще одним нововведением этого законопроекта является введение понятия "поселение". Это компактное место жительства за пределами населенного пункта. К примеру, дачные кооперативы или мобильные городки для переселенцев.

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