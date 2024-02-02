В Украине арестовали имущество экс-нардепа Царева почти полмиллиарда гривен: список

Благодаря СБУ арестована недвижимость экс-нардепа Олега Царева почти на полмиллиарда гривен. В этом списке поместья в Крыму, квартира в Днепре и земельный участок под Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ, Офис генпрокурора.

"Речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке на Киевщине, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму. В частности, речь идет о санатории "Кирова" и музее "Усадьба княгини Барятинской", где сейчас проживает Царев", - говорится в сообщении СБУ.

Общая стоимость арестованной недвижимости, как отмечают в ведомстве, составляет почти полмиллиарда гривен.

Цифры

В частности, как отмечают в Офисе генпрокурора, в рамках следствия арестовано имущество подозреваемого:

земельный участок в Киевской области площадью 0,15 га;

жилой дом в Ялте (АР Крым) площадью 180,4 кв м;

объекты недвижимого имущества в г. Ялта (АР Крым): гостиничный и санаторный комплексы, общежития, производственные помещения, хозяйственные постройки.

Общая стоимость арестованного имущества - 460,6 млн грн.

Подробности

По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством РФ. Таким образом, он регулярно платит деньги из рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде "налогов".

Кроме того, Царев заключил договор с подразделением росгвардии на монтаж и обслуживание технических средств охраны двух крымских объектов экснардепа.

Деньги за такие услуги бывший "регионал" оплачивает непосредственно на банковские счета оккупационной группировки РФ, которая дислоцируется на временно захваченном полуострове.

Дополнительное подозрение Цареву

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Цареву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины). Ранее СБУ квалифицировала преступные действия фигуранта по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Ранее Царева приговорили к 12 годам тюрьмы, признав виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса. Кроме того, в ноябре 2023 года ему объявили о подозрении в еще одном деле. В этот раз за финансирование беглым экс-политиком российских силовиков во временно оккупированном Крыму.