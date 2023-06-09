RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине арестовали активы белгородского депутата России на 180 млн гривен

Фото: в Украине арестовали активы белгородского депутата России на 180 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине арестованы активы заместителя председателя Белгородской областной думы России, владельца группы компаний "Агро-Белогорье" Владимира Зотова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Сумма заблокированного имущества составляет более 180 млн гривен. Прежде всего речь идет об аресте активов подконтрольного Зотову агрохолдинга, который расположен на территории Днепропетровской и Херсонской областей. Это производственные и складские помещения на площади более 13 тысяч квадратных метров, 16 автомобилей и почти 4 млн гривен на банковских счетах.

"По данным следствия, менее чем за год до полномасштабного вторжения России Зотов формально вышел из соучредителей украинского агрохолдинга и "переписал" бизнес на своих родственников", - добавляет СБУ.

Зотов полностью сохранил контроль за деятельностью предприятия, а часть прибыли направлял на поддержку оккупационных группировок, воюющих против Украины. Через сделку преступник надеялся избежать санкций и уголовного преследования.

Также Зотов развернул информационную кампанию в которой широко освещал предоставление продовольственной "гумпомощи" российским оккупантам на фронте от имени своего предприятия.

"Соответствующие сообщения он разместил на собственном Telegram-канале и на странице в запрещенной соцсети "Вконтакте". Также информация о помощи оккупантам размещена на официальном сайте его корпорации", - пишет пресс-служба.

Во время обысков в офисе подконтрольного Зотову украинского агрохолдинга, в помещениях и автомобилях директора, а также бухгалтера предприятия были обнаружены доказательства преступной деятельности фигуранта.

Преступнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: в Украине арестовали активы белгородского депутата России на 180 млн гривен (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 9 июня, ДБР сообщило о задержании владельцев и топменеджменте концерна, который снабжал продукцией российский военно-промышленный комплекс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСлужба безопасности Украины