Сумма заблокированного имущества составляет более 180 млн гривен. Прежде всего речь идет об аресте активов подконтрольного Зотову агрохолдинга, который расположен на территории Днепропетровской и Херсонской областей. Это производственные и складские помещения на площади более 13 тысяч квадратных метров, 16 автомобилей и почти 4 млн гривен на банковских счетах.

"По данным следствия, менее чем за год до полномасштабного вторжения России Зотов формально вышел из соучредителей украинского агрохолдинга и "переписал" бизнес на своих родственников", - добавляет СБУ.

Зотов полностью сохранил контроль за деятельностью предприятия, а часть прибыли направлял на поддержку оккупационных группировок, воюющих против Украины. Через сделку преступник надеялся избежать санкций и уголовного преследования.

Также Зотов развернул информационную кампанию в которой широко освещал предоставление продовольственной "гумпомощи" российским оккупантам на фронте от имени своего предприятия.

"Соответствующие сообщения он разместил на собственном Telegram-канале и на странице в запрещенной соцсети "Вконтакте". Также информация о помощи оккупантам размещена на официальном сайте его корпорации", - пишет пресс-служба.

Во время обысков в офисе подконтрольного Зотову украинского агрохолдинга, в помещениях и автомобилях директора, а также бухгалтера предприятия были обнаружены доказательства преступной деятельности фигуранта.

Преступнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: в Украине арестовали активы белгородского депутата России на 180 млн гривен (t.me/SBUkr)