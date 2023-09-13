В Украине анонсировали индексацию пенсий: названы сроки

По его словам, индексация пройдет в предусмотренные законом сроки – в марте 2024 года.

"Конечно, будет существенная индексация пенсий – планируем на март, как это предусмотрено законом", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в госбюджете на следующий год акцент делается не только на оборонной промышленности, но и стимулировании экономики. В частности, на увеличении производств, рабочих местах и всем, что ускорит восстановление Украины.

Индексация пенсий

Напомним, в Украине с 1 марта 2023 года проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения – 579,10 гривен.

В итоге средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 грн. или на 14,9% до 5 311,44 грн. При этом инфляция в Украине с начала 2023 составила 4,6%.

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