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Украине в 2024 году грозит "дыра" в 29 млрд долларов без поддержки союзников, - Минфин

Понедельник 06 ноября 2023 12:08
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Украине в 2024 году грозит "дыра" в 29 млрд долларов без поддержки союзников, - Минфин Фото: Сергей Марченко, министр финансов Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украину в следующем году может ожидать экономический кризис без финансовой поддержки со стороны стран-партнеров. В бюджете может образоваться "дыра" на сумму около 29 миллиардов долларов.

Об этом заявил министр финансов Украины Cергей Марченко, передает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Чиновник подчеркивает важность дальнейшего предоставления стране помощи от союзников, а также отмечает, что почти 30 миллиардная "дыра" в Украине окажет негативное влияние и на государства Европейского союза.

"Сохранение макроэкономической стабильности очень важно, потому что помимо войны нас ждет экономический кризис. Если Украина окажется в кризисе, это будет иметь побочные эффекты в ЕС", - сказал чиновник журналистам.

Как заявил глава Минфина, Украина нуждается в срочной помощи, и открыта для реформ, в частности, в антикоррупционной сфере.

"Мы готовы к обсуждению, но не готовы к тому, что это может стать причиной задержки предоставления поддержки Украине. Нам нужны деньги с начала следующего года", - подчеркивает Марченко.

Предупреждая о возможных проблемах для ЕС из-за задержки финансирования Украины министр высказал мнение, что последствия экономического кризиса "будут очень, очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы".

"Потому что это может иметь последствия и для Европы... в связи с миграцией, из-за побочного эффекта, из-за огромного роста цен по всей Европе, особенно на некоторые продукты питания, а также, возможно, снова на нефть и газ", - сказал он.

Также Марченко вновь призвал союзников передать Украине около 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных странами G7 после начала страной-агрессором широкомасштабного вторжения.

"Для Украины является законным приоритетом получение этих российских замороженных активов для восстановления Украины", - заявил глава Минфина.

Что предшествовало

Напомним, что помощь Украине со стороны Евросоюза заканчивается в декабре. Европейская комиссия пообещала выделить Киеву пакет в размере 50 миллиардов евро на следующие четыре года, но согласование было заблокировано после того, как Венгрия и Словакия выступили против дальнейшего финансирования для Украины.

Добавим, что недавно правительство Украины передало Еврокомиссии предварительный проект плана помощи ЕС на 50 млрд евро.

Также ранее сообщалось, что в ЕС в начале ноября поддержали использование доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины. Как отметила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая, Еврокомиссия планирует выдвинуть юридические предложения уже в декабре.

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