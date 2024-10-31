В Украине с 1 ноября начнут выводить из оборота старые банкноты двух номиналов

Как отмечают в НБУ, гражданам не нужно их специально обменивать. Они могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку они будут оставаться действительными платежными средствами.

Как будет происходить замена

НБУ совместно с банками будет постепенно изымать из наличного оборота банкноты, в частности:

банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

НБУ перестанет выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег.

Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.

Для чего заменяют банкноты

НБУ последовательно заменяет в обращении все банкноты предыдущих лет более современными и защищенными.

Да, замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца завершит этот процесс. Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривны будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты.

Этот процесс постепенно и не создает неудобств для наличных расчетов, приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям, и гражданам.

Сейчас продолжается постепенное изъятие из оборота и замена банкнот номиналов: