В Украине с 1 ноября начнут выводить из оборота старые банкноты двух номиналов

Национальный банк Украины с 1 ноября начнет постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов. Они будут меняться на банкноты аналогичных номиналов современного поколения выпуска после 2014 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отмечают в НБУ, гражданам не нужно их специально обменивать. Они могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку они будут оставаться действительными платежными средствами.
НБУ совместно с банками будет постепенно изымать из наличного оборота банкноты, в частности:
Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.
НБУ последовательно заменяет в обращении все банкноты предыдущих лет более современными и защищенными.
Да, замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца завершит этот процесс. Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривны будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты.
Этот процесс постепенно и не создает неудобств для наличных расчетов, приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям, и гражданам.
Сейчас продолжается постепенное изъятие из оборота и замена банкнот номиналов:
Напомним, по данным НБУ, на 1 октября 2024 года в наличном обороте Украины находилось 2,6 млрд банкнот на общую сумму 788,7 млрд гривен.
Больше всего в обращении находилось банкнот номиналом 500 гривен - 711,2 млн. штук (27,3% и от общего количества).
Доля банкнот номиналом 50 гривен составляет 4,5% (116 млн штук), номиналом 200 гривен – 16,3% (425,9 млн штук).