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Украинец завоевал "серебро" на Кубке мира по лыжной акробатике

Фото: украинский спортсмен Дмитрий Котовский (facebook.com olympicua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 марта, Дмитрий Котовский завоевал второе место в общем зачете Кубка мира по лыжной акробатике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Котовский стал вторым спортсменом в истории, которому удалось совершить на соревнованиях самый сложный прыжок в лыжной акробатике под названием "ураган" - тройное сальто с пятью винтами - "фул-трипл фул-фул".

"Сумма баллов, которая принесла ему (Котовскому - ред.) первую в карьере победу в КС - 138,32 стала рекордной не только для него, а для всего фристайла Украины", - сообщили в комитете.

Напомним, что в этом году 21-летний спортсмен из Ровно выиграл два этапа КС в Дир-Велли и Энгадине.

Кроме того, он завоевал серебро и бронзу в канадском Ле-Реле, а также сошел на третье место пьедестала почета в составе команды на чемпионате мира в Бакуриане

Ранее мы писали, что женская сборная Украины по футзалу впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы.

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