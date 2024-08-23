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Украинец из "Ювентуса" перебрался в чемпионат Швейцарии

Фото: Андрей Фирман (слева) попытается пробиться в основу "Сьона" (fcsion.ch)
Автор: Антон Федорцив

Фланговый исполнитель Андрей Фирман сменил туринский "Ювентус" на швейцарский "Сьон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

19-летний украинец поехал за игровой практикой в соседний чемпионат. Там он будет защищать цвета новичка Суперлиги.

Фирман переподписал контракт с "Юве" до лета 2026 года. "Сьон" арендовал украинского вингера на год. Стороны предусмотрели опцию выкупа воспитанника академии Next Gen. Универсал будет адаптироваться в резервной команде "Сьона".

Сезон 2024/25 новая команда Фирмана начала с трех побед в четырех турах Суперлиги. 24 августа "Сьон" на выезде встретится с "Грасcхоппером". Резерв команды в тот же день встретится с "Кеницем" в 4-м дивизионе.

Кто такой Андрей Фирман

Уроженец Львова, может сыграть на обоих флангах атаки и оттянутого нападающего (по данным Transfermarkt). На ресурсах "Ювентуса" определен защитником.

Сначала воспитывался в скромной команде "Чезенатико", а в 2017 году оказался в структуре "Чезены". Оттуда и перебрался за два года в ряды других "зебр". Опыт выступлений получил в "Ювентусе" U-17 (25 матчей, 6 голов) и Примавере туринцев (13), Примавере (24 поединка) и команде U-18 СПАЛа из Феррары.

Фирман привлекался для работы в сборной Украины U-17. Успел сыграть 3 матча в квалификации к Евро-2023, но результативными действиями не отличился.

К слову, ранее составили календарь матчей сборной Украины разных категорий до конца 2024 года.

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