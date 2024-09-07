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Украинец Цветов стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр-2024

Фото: Игорь Цветов не имел равных на 200-метровке (facebook.com/minmolodsport)
Автор: Антон Федорцив

Украинский бегун Игорь Цветов завоевал вторую золотую награду на Паралимпиаде в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

30-летний атлет выиграл на дистанции 200 метров. "Золото" стало вторым после медали высшего достоинства в 100-метровке.

Цветов преодолел дистанцию за 23.19 секунды. Этот результат стал лучшим в сезоне-2024 для украинца. Дополнительным украшением победы параатлета стало то обстоятельство, что на финише он обставил сразу двух представителей страны-агрессора – Дмитрия Сафронова и Артема Калашяна.

В финальном забеге принял участие еще один украинец – Иван Тетюхин. Он установил персональный рекорд (24.87 секунды), но оказался вне подиума. Его результата хватило для 5-го места в финальном протоколе.

Паралимпиада-2024, легкая атлетика, бег, 200 м, T35, мужчины:

  1. Игорь Цветов (Украина)
  2. Дмитрий Сафронов (нейтральный)
  3. Артем Калашян (нейтральный)

 

Цветов за всю карьеру завоевал 6 паралимпийских наград. В 2016 году в Рио-де-Жанейро он был лучшим на дистанциях 100 м и 200 м, а в Токио пять лет спустя дважды финишировал вторым. Кроме того, украинец выиграл целую россыпь медалей на чемпионатах Европы и мира.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 6 сентября на Паралимпийских играх-2024.

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Паралимпийские игры 2024