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Украинец Скапинцев провел яркое дерби в Летней лиге НБА: видео

Лас-Вегас, Среда 17 июля 2024 10:16
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Украинец Скапинцев провел яркое дерби в Летней лиге НБА: видео Фото: Дмитрий Скапинцев (в центре) набрал 19 пунктов (gleague.nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Центровой сборной Украины Дмитрий Скапинцев стал одним из лидеров "Нью-Йорк Никс" в противостоянии с "Бруклин Нетс" в межсезонном турнире в Неваде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Летняя лига НБА

"Бруклин" – "Нью-Йорк" – 92:85 (11:28, 28:15, 18:19, 35:23)

Украинский баскетболист начал матч на скамейке запасных. Впрочем, он получил 17 минут игрового времени на площадке.

Скапинцев успел набрать 19 очков, сделал 9 подборов и отдал 2 передачи. Кроме того, центровой выполнил 1 блок-шот, сделал 3 перехвата и дважды потерял мяч. Конкурент украинца – Ариэль Хукпорти – набрал 4 пункта и сделал 6 подборов за 23 минуты.

Скапинцев выполнил 7 бросков из игры. Точными были пять двухочковых и одна трехочковая попытка. Также украинский центровой реализовал 6 из восьми штрафных бросков. По статистическому показателю "плюс-минус" его результат оказался положительным (+9), но "Никс" уступили "Нетс" в концовке.

Кто такой Дмитрий Скапинцев

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". В составе родной команды дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.

На драфте НБА-2020 не был выбран ни одной из команд. Сезон 2021/22 начал в составе "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ в Украину перебрался в литовский "Панявежис". Оттуда переехал за океан, где защищал цвета "Уэстчестер Никс" – фарм-клуба "Нью-Йорка".

В конце декабря прошлого года подписал короткий контракт с клубом НБА, чтобы подстраховать "Никс" во время кадрового кризиса. Сыграл по минуте против "Милуоки" и "Индианы" и вернулся в дочернюю команду.

К слову, накануне сборная Украины U-20 обыграла Венгрию на Евробаскете.

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