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Украинец Потеря провел битву взглядов перед поединком UFC: видео

Фото: Игорь Потеря проведет третье сражение в течение года (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боец смешанных искусств Игорь Потеря встретился с бразильцем Родольфо Беллато в преддверии очного поединка под эгидой Ultimate Fighting Championship.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Setanta Sports.

Бой Беллато – Потеря состоится 2 декабря в американском Остине. Старт поединка запланирован на 23:55 по киевскому времени. На территории Украины бой будут транслировать на платформе Setanta Sports.

Потеря проведет свой третий поединок в этом году. В январе он техническим нокаутом одолел бразильского ветерана Руа. В июле уступил новозеландцу Ульбергу в первом раунде. Бой против Беллато состоится в прелиме главного события – поединке Бенеила Дариуша с Арманом Царукяном.

Беллато – новичок UFC. 27-летний боец по прозвищу "Трактор" ранее выступал в чемпионатах Contender Series, Legacy Fighting Alliance и других. Входит в десятку ведущих представителей смешанных искусств Бразилии.

 

 

 

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