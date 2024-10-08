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Украинец переведен в третью команду обладателя Кубка Стэнли-2023

Фото: Артур Чолач в составе сборной Украины (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Украины Артур Чолач начнет новый сезон в составе "Тахо Найт Монстерз" из североамериканской Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Уроженец Львова остался в системе "Вегас Голден Найтс". Однако вместо выступлений за фарм-клуб – "Хендерсон Силвер Найтс" в Американской хоккейной лиге – будет защищать цвета третьей команды франшизы.

Чолач в июле попал в ряды "серебряных рыцарей" после третьего в карьере лагеря развития "Вегаса". Однако закрепиться во второй команде невадцев не сумел. Как минимум на старте сезона 2024/25 он будет выступать в ECHL.

"Голден Найтс" выбрали Чолача под 190-м номером драфта НХЛ в 2021 году. В прошлом году он отыграл за "Су-Фолс Стэмпид" в Хоккейной лиге США (USHL). Там украинец провел 57 матчей, в которых забросил 4 шайбы и отдал 14 результативных передач.

Что известно об ECHL

Третья после НХЛ профессиональная лига в Северной Америке, основанная в 1988 году. Клубы лиги аффилированы с командами АХЛ и НХЛ.

29 клубов входят в две конференции – Западную и Восточную. Они делятся на четыре дивизиона – Северный, Южный, Центральный и Горный. "Тахо" будет соревноваться как раз в последнем. Грядущий сезон будет дебютным для команды из Стейтлайна.

Самый титулованный клуб и действующий чемпион лиги – "Флорида Эверблэйдс" (4 трофея). Победитель плей-офф сезона получает Кубок Келли в честь первого комиссара ECHL.

К слову, ранее НХЛ впустила новых россиян на грядущий сезон.

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