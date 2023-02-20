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Украинец Крутых не смог преодолеть первый раунд Qatar Open

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Доха, Понедельник 20 февраля 2023 19:42
Украинец Крутых не смог преодолеть первый раунд Qatar Open Фото: Алексей Крутых уступил в трех сетах (tycsports.com)
Автор: Антон Федорцив

Досадным поражением украинского теннисиста Алексея Крутых завершился матч 1/16 финала турнира в столице Катара против британца Лайема Броуди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Qatar ExxonMobil Open, 1/16 финала

Крутых – Броуди – 1:2 (0:6, 6:4, 6:7)

Украинец после выхода в основную сетку из горна квалификации не сразу овладел эмоциями. В стартовом сете Крутых немало нервничал (9 непринужденных ошибок) и всухую уступил в партии. Броуди в свою очередь выиграл 78% очков на первой подаче.

Зато киевлянин пришел в себя со стартом второго сета. Он навязал конкуренцию британцу и шел с ним нога в ногу к середине партии. После оппоненты взялись за брейки – Крутых оформил два, а Броуди только один. Наконец, украинский теннисист смог дожать соперника на собственной подаче.

Еще лучше дела первой ракетки Украины стали в начале решающего сета. С брейком Крутых создал себе небольшой гандикап, чтобы чувствовать себя безопасно (3:1). Однако, удержать инициативу не сумел, проиграл 4 гейма подряд и оказался в роли догоняющего.

Из непростой ситуации 22-летний украинец с честью вышел. Он оформил брейк, взял свою подачу и сравнял счет (5:5). В конце концов дело дошло до тай-брейка. Но в игре нервов Крутых не смог конкурировать с более опытным британцем и все же уступил Броуди.

К слову, ранее Крутых обновил персональный рекорд в рейтинге теннисистов-профессионалов.

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