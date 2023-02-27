Украинец Крутых продолжил подъем в классификации сильнейших теннисистов мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

22-летний киевлянин сохранил статус первой ракетки Украины. Он занял 160-е место в обновленной классификации ATP. Пять недель кряду он бьет личный рекорд в рейтинге ассоциации.

Крутых за неделю поднялся на 7 позиций. В прошедшие семь дней украинец успел выступить в первом раунде Qatar Open. Там он в напряженном поединке уступил британцу Броуди в трех сетах (0:6, 6:4, 6:7). В активе Крутых 365 рейтинговых очков.

Главным ориентиром для украинских теннисистов остается 4-е место рейтинга ATP. Этот рубеж весной 1994 года покорил легендарный Андрей Медведев. В разное время в топ-50 классификации находились Александр Долгополов, Илья Марченко и Сергей Стаховский.

Первой ракеткой планеты тем временем остался Новак Джокович. Серб побил абсолютный рекорд по продолжительности пребывания в этом статусе – 310 недель. Предыдущее достижение принадлежало Роже Федереру, завершившему карьеру в прошлом году.