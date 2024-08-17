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Украинец Бондарев провел день с культовым ментором мира автоспорта

Фото: Александр Бондарев в прошлом году попал в академию "Уильямса" (facebook.com/PilotBondarev)
Автор: Антон Федорцив

Украинский картингист Александр Бондарев провел учебный день в компании знаменитого автоспортивного тренера Роба Уилсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook гонщика.

15-летний пилот встретился с легендарным наставником в Соединенном Королевстве. Бывший гонщик Формулы-3 и Ле-Мана являлся тренером десятков коллег младших поколений.

"Это большая честь для Александра и важный этап в подготовке к будущим гонкам и развитии в автоспорте. Такие моменты вдохновляют и придают уверенности на пути к новым победам!" – говорится в сообщении.

Бондарев вскоре дебютирует на уровне Формулы-4. В конце сентября он сядет в одноместный болид на трассе "Каталунья-Монтмело" в Барселоне на шестом этапе итальянской F4. Затем украинский гонщик выступит на финальном этапе сезона-2024 в итальянской Монце.

 

 

 

Кто такой Роб Уилсон

Уроженец новозеландского Окленда, пилот и тренер. В 1975 году получил стипендию на выступления в британской "Формуле-Форд", а затем перебрался в местную Формулу-3, где выступал с перерывами до 1987-го.

В последующие десятилетия соревновался в разных сериях – от Ле-Мана до "Индикара". Параллельно нашел себя в роли инструктора. В разные годы работал с элитными гонщиками вроде Хуана Пабло Монтойи, Кими Райкконена, Дэвида Култхарда, Валттери Боттаса и Валентино Росси. Обычно проводит время с подопечными на трассе "Брантингторп" в Лестершире.

Вне автоспорта Уилсон остался заядлым музыкантом. Он был бас-гитаристом новозеландской группы Edison Lighthouse в 70-е, а сейчас входит в шайку Grand Prairie.

К слову, ранее "Хаас" подписал с Оконом многолетний контракт.

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