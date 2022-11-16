Украина освободила Херсон: какой должна быть реакция США

Я снова и снова смотрю десятки видео из освобожденного Херсона. Их снимали и обычные украинцы, и журналисты из самых разных СМИ. Люди встречают Вооруженные силы Украины со слезами счастья на глазах Это очень вдохновляющие кадры. Они дают энергию, напоминают, за что и за кого мы боремся. Сегодня в западных новостях часто говорят об "освобожденных территориях".

Но на самом деле это история не о земле. Она о людях, которые на ней живут. Недавние видео наглядно доказали всему миру – Херсон ждал возвращения домой, в Украину, каждый день, каждый час российской оккупации. Слезы херсонцев ясно дают понять, что такое русские оккупанты. Какие преступления они совершали и совершают в оккупированных украинских городах. А еще видео освобожденных городов заставляют думать о тех людях, которых на этих записях нет. Которые не дождались ВСУ и погибли от рук российских мясников.

Освобождение Херсона – переломная точка военной кампании

В российско-украинской войне таких поворотных моментов было уже три. Первый – выигранная Украиной битва за Киев. Второй – недавняя деоккупация восточной части Харьковской области, которую россия заняла еще в начале войны. Третий – деоккупация Херсона. Все эти события ясно продемонстрировали Западу потенциал украинцев.

Сегодня, впервые за всю войну, даже скептики не исключают: Украина сможет вернуть все, что забрал путин, начиная с 24 февраля 2022 года. Правда, вопрос деоккупации Крыма они по-прежнему выносят за скобки. Думаю, что это ошибка. Освобождение Херсонщины и Николаевской области существенно изменили соотношение сил в театре военных действий. Также очень важно, что деоккупация Херсона произошла до наступления холодов.

Ведь будущая зима будет непростой не только для украинцев или европейцев. Она станет серьезным вызовом и для российской армии. Поэтому, если раньше возвращение Крыма виделось в отдаленном будущем и дипломатическим путем, то нынешняя военная ситуация обрисовывает совершенно иные перспективы решения крымского вопроса.

Дело тут не только в мужестве и потенциале украинской армии и ее генералов. Очень важен и психологический настрой обычных граждан, их поддержка ВСУ и действий властей. То, что русским было так сложно удерживать завоеванные регионы — не случайность. Вспомним "необъяснимые" автомобильные аварии или “внезапные” разрушения строений, где окопались оккупанты. Местное население оказалось абсолютно нелояльным к оккупационным властям!

Как бы ни стремился кремль доказать обратное, в оккупированных россией городах и селах проживают украинцы, а не русские. Жители Херсонщины, Запорожской, Николаевской областей и т.д. — именно украинцы, и они хотят оставаться ими.

Как только начнутся переговоры, Запад прекратит поддержку Украины

Сегодня в украинском информационном пространстве “разгоняются” теории заговора о том, что Украина заключила с россией негласную сделку. В результате этих тайных договоренностей якобы и был освобожден Херсон. В США и Европе подобная точка зрения никакого распространения не имеет. Даже радикальная правая или левая пресса не высказывает таких предположений.

Я думаю, что на Западе пропагандисты и лоббисты путина решили разыграть совсем другую карту. Когда война только началась, здесь сформировалось устойчивое мнение о том, что Украина не способна ее выиграть. Поэтому и поддержка украинцев не имеет никакого смысла. Нынешние успехи ВСУ, как ни парадоксально, имеют тот же эффект. В западном политикуме начались разговоры о том, что Украину не нужно поддерживать слишком сильно, потому что она действительно может выиграть.

В американской и европейской прессе появляются публикации о том, что Украина уже доказала путину, что она опасна. Все территории все равно возвращены быть не могут. Поэтому пора начинать договариваться.

Эти новые тенденции вызывают у меня серьезные опасения. Во-первых, только украинцы должны решать, когда начать переговоры — ни американцы, ни европейцы, никто другой. Потому что воюют и погибают за свою страну, терпят лишения и проявляют гражданское мужество именно украинцы. Сегодня ВСУ идет вперед, Украина выигрывает.

Конечно, условия окончательной победы в этой войне можно сформулировать по-разному. Но пока украинцы не выкинут русских солдат со своей территории, переговоры будут значить исчезающе мало. Даже если путин что-то подпишет, насколько можно будет верить подписанному? Все знают, что цена его слова равна нулю.

Во-вторых, я хочу ответить на вопрос, который слышу в последнее время очень часто. Почему нет, почему не начать переговоры, каков риск? Риск очень высок. Он заключается в том, что как только начнутся переговоры, Запад скажет: “давайте подождем результатов”.

Эта пауза будет означать, что военная поддержка Украины прекращена. Что ядерный шантаж путина работает. Что террор мирного украинского населения необходимо усилить. Переговоры — отнюдь это не бесплатная вещь.

Нарратив о том, что войне вот-вот конец, деструктивен

Украина и Запад не должны дать кремлю сигнал о том, что выход есть. Самый надежный способ уничтожить российский авторитаризм с его больной страстью к военной экспансии — победить путина на поле боя. Чем быстрее, тем лучше. Когда Украина выигрывает, не время начинать разговаривать с путиным. Напротив, это лучший момент, чтобы увеличить военную поддержку украинцев.

Дипломатические договоренности лишь отсрочат следующую войну в Европе. Опыт предыдущих лет ясно показывает, что аппетит кремля приходит во время еды. "Переварив" Украину, россия двинется дальше на запад.

Есть ли надежда на то, что после сдачи Херсона путин примет решение остановить военные действия? Нет. Закончить войну для россии – это вывести все свои войска из Украины. Явный внешнеполитический провал, на который добровольно кремль не пойдет никогда. путин уйдет из Украины, только если его заставят силой.

Поэтому еще один популярный нарратив о том, что войне вот-вот конец, абсолютно деструктивен. Он способен ослабить поддержку Запада, склонить его политикум к иным приоритетам. Ведь если мы почти закончили с войной, можно сконцентрироваться на другом – это опасные мысли, которые неизбежно будут возникать у западного истеблишмента на фоне возможных переговоров. Но деоккупация Херсона – это еще не день победы, это лишь успешное завершение промежуточного этапа кровопролитной войны.

США должны и дальше демонстрировать свою приверженность идеалам демократии и поддерживать украинцев в их освободительной борьбе. Тем более, что такова воля народа: несмотря на заявление отдельных политических экстремистов, Украина имеет поддержку как минимум 70% американских граждан.