RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина обратилась в МОК из-за принятия РФ в свой состав "региональных советов" в оккупации

Фото: Вадим Гутцайт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина обратилась в Международный олимпийский комитет после того, как РФ признала "региональные спортивные организации" на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта.

Отмечается, что он направил официальное письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой отреагировать на "признание" Олимпийским комитетом России региональных организаций незаконно оккупированных украинских территорий.

Гутцайт отметил, что олимпийские "советы" так называемых "Луганской народной республики", "Донецкой народной республики", Херсонский и Запорожский "Олимпийские советы" были приняты в состав ОК России на заседании Исполкома 5 октября 2023 года. 

Олимпийский "совет" Севастополя и Олимпийский совет республики Крым были приняты в ОКР в 2016 году.

Россия грубо нарушает Олимпийскую хартию

Он отметил, что включение Россией организаций, представляющих временно оккупированные территории Украины, является грубым и явным нарушением Олимпийской хартии.

Олимпийский комитет России, по словам Гутцайта, не выполняет своих обязательств по соблюдению положений Олимпийской хартии, не обеспечивает соблюдение Олимпийской хартии в своей стране и участвует в деятельности, противоречащей Олимпийской хартии.

МОК должен ввести санкции против России

Украина просит Баха вынести вопрос об этом нарушении на рассмотрение следующего заседания Исполкома МОК.

Также Гутцайт просит применить санкции в отношении РФ, установленные Олимпийской хартией, за такое грубое нарушение принципов и основ олимпийского движения.

Что этому предшествовало

Вчера Россия включила в состав Олимпийского комитета "региональные советы"на оккупированной территории Украины.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил на состоявшемся сегодня, 5 октября, заседании исполкома организации в Москве.

Он уточнил, что Олимпийский комитет России принял в свой состав "новых членов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганскДонецкая областьХерсонская областьСевастопольКримЗапорожская областьВойна в Украине