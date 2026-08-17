Украина значительно нарастила удары ракетами "Фламинго" по РФ

Российские СМИ, анализируя данные Минобороны РФ, пришли к выводу, что Украина с февраля этого года значительно увеличила количество ударов ракетами "Фламинго".

По данным "Агентства", с июня российское Минобороны заявило о якобы уничтожении по меньшей мере 57 ракет этого типа. Для сравнения, с февраля по май ведомство отчитывалось о 31 перехваченной "Фламинго".

Только за последние две недели российская сторона заявила о по меньшей мере 25 сбитых ракетах. Летом было по меньшей мере четыре подтвержденных удара "Фламинго". Среди целей – предприятия российского военно-промышленного комплекса.