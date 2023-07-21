Украина меняет правила вывоза молочных продуктов за границу, но довольны не все

Как объясняет Чагаровский, по этим правилам каждое третье авто в очереди на пересечение границы на экспорт должно везти скоропортящиеся продукты или продукты со специальными условиями хранения. К перечню скоропортящихся Минагрополитики унесло только молоко сроком хранения до 15 суток.

В список продуктов со спецусловиями хранения попали сыры, масло и молочные пасты. Сметана, йогурты, ряженки и другие продукты без льготного режима пересечения границы, уточняют в СМПУ, и это не удовлетворяет экспортеров молочной продукции.

"Как по мне - это волевое, а не аргументированное решение. Оно призвано снять волну негатива со стороны производителей, а не расширить возможности экспорта", - комментирует Чагаровский.

По его мнению, вряд ли устроит такое решение и производителей молока.

"Целесообразно ли вообще вносить молоко в перечень скоропортящихся продуктов, если оно имеет срок хранения 9 суток, а в ближайшую к нам Молдову, где нет таких очередей на границе, попадает на 3-4-й день, когда срок хранения уже критический? Ведь, зная требования торговых сетей - товар на полке должен иметь запас хранения не менее 75%."

Впрочем, эксперт считает, что по временным правилам нужно согласиться и посмотреть на эффект, поскольку они будут действовать до конца года. Отсутствие каких-либо правил пересечения границы такими продуктами провоцирует очереди с производителей и риски срыва контрактов.

С 2024 г. должны заработать новые правила пересечения границы для скоропортящихся продуктов, которые ожидаемо разработают Минагрополитики и Мининфраструктуры. Эти правила должны соответствовать соглашению о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов, к которому Украина присоединилась еще в 2007 году.