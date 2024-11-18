Украина сменила тактику применения артиллерии. В ВСУ объяснили особенности

"Мы изменили тактику применения артиллерии в целом", – отметил он.

Как пояснил полковник, основным тактическим подразделением артиллерии, согласно боевому уставу артиллерии, является дивизион, основным огневым - батарея, а батарея - это 4-6 орудий. Они разворачиваются в боевой порядок на поле с интервалом около 50 метров и одновременно выполняют задачи - ведут пристрелку или огневой налет по цели.

"Управляет всеми пушками батареи на огневой позиции командир взвода - старший офицер батареи. Но сейчас на поле такое расположение невозможно, потому что все они будут обнаружены и уничтожены", - объяснил специфику военный.

Сейчас, по словам Мусиенко, в ВСУ, прежде всего, рассредоточили артиллерию.

"Мы не стоим в боевых порядках, сейчас каждая пушка действует как отдельное огневое средство, она автономна, имеет свою связь и выполняет задачи во взаимодействии с другой пушкой, которая находится на расстоянии", - говорит он.

Пример Изюмской операции

Как говорит заместитель Командующего, во время Изюмской операции он впервые обратил внимание, что враг располагал артиллерию в классический боевой порядок - дивизионами, в линию. Достаточно было бить даже одной пушкой не по их пушкам, а по машине подвоза боеприпасов, чтобы наделать там хаос на позиции.

"Согласно их боевому уставу, машины подвоза боеприпасов располагаются где-то в районе 200-300 метров от пушек. Если эти 5-6 машин начинают гореть, детонировать, взрываться - это было гораздо эффективнее, и весь их дивизион не в состоянии выполнять задачи", – рассказал он.

Сейчас, по данным Мусиенко, россияне уже тоже перешли к попушечному расположению, хотя они этого не делали сразу, потому что не имели средств связи.

"Когда оккупанты заходили, то даже не имели мобильных телефонов. Они использовали обычные радиосредства, которые позволяли нам их прослушивать. Поэтому они все группировались на направлениях и мы могли их поражать. Это те первые 4-5 месяцев, когда они несли безумные потери во время продвижения", - объяснил он.