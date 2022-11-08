Украина в октябре 2022 года экспортировала 1,06 млн т железной руды

Отгрузка чугуна за границу в октябре составила 72,2 тыс. т, что на 63% меньше, чем в сентябре 2022 года. Экспорт прутков за месяц достиг довоенного уровня - 65 тыс. т. В целом тенденции в металлургии мрачные, отмечает Качка.

Общий объем экспорта товаров из Украины в октябре 2022 года сократился на 4,6% по сравнению с октябрем 2022 года - до 9,2 млн т. Это уже второй самый большой показатель экспорта за месяцы войны. Общая стоимость экспорта в октябре составила $3,8 млрд, что на 8,2% меньше, чем в сентябре.

"Причиной этого стало, в частности, как уменьшение объемов экспорта, так и снижение мировых цен на продовольствие и промышленные товары", - комментирует замминистра экономики.

Импорт по итогам месяца уменьшился на 3,1% по сравнению с сентябрем - до 2,01 млн т. Расходы на импорт товаров выросли на 2,6% м./м. - до $4,6 млрд.

Основная доля экспорта приходится на страны Евросоюза ($2,5 млрд) - Польшу ($560 млн), Румынию ($412 млн) и Германию ($233 млн). Другие страны приобрели товаров на $1,3 млрд - в частности, Турция ($243 млн), Китай ($152 млн), Индия ($112 млн).

В целом по результатам января-сентября 2022 года общий торговый оборот составил $80,3 млрд, из которых $36,9 млрд приходится на экспорт и $43,4 млрд - на импорт. По сравнению с 10 месяцами 2021 года экспорт сократился на 32,3%, а импорт - на 23,9%.

Напомним, в сентябре 2022 года Украина снизила экспорт руды на 5,7% по сравнению с августом - до 1,36 млн т. В денежном выражении экспорт ЖРС за указанный период снизился на 20,5% м./м. - до $136,9 млн.

Экспорт чугуна в сентябре 2022-го составил 199,7 тыс. т, что на 39,5% больше по сравнению с августом. В денежном эквиваленте поставки чугуна за границу за этот период уменьшились на 15% м./м. - до $74,96 млн.