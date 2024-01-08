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Украина сэкономит 4,6 млрд долларов в 2024 году за счет реструктуризации госдолга

Понедельник 08 января 2024 17:12
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Украина сэкономит 4,6 млрд долларов в 2024 году за счет реструктуризации госдолга Фото: Даниил Гетманцев, глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юрий Дощатов

Частичная реструктуризация внешних долгов Украины в 2024 году позволит сэкономить для государственного бюджета 4,6 млрд. долларов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Речь идет о запланированной к середине 2024 года реструктуризации долговых обязательств Украины по еврооблигациям и ВВП-варрантам. Соответствующая опция предусмотрена меморандумом с МВФ.

По словам народного депутата, Украина сможет сэкономить на погашении основной суммы долгов 2,7 млрд долларов и 1,9 млрд долларов за счет реструктуризации выплат по процентам.

Гетманцев уточнил, что всего речь идет о 14,8 млрд долларов потенциальной экономии за 2024-2027 годы.

Что предшествовало

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что официальные кредиторы стран "Большой семерки" и Парижского клуба продлили реструктуризацию украинских государственных долгов до марта 2027 года.

Такая приостановка выплаты долга, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, является частью пакета международной поддержки на сумму 122 миллиардов долларов, предоставленной партнерами Украины.

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Даниил Гетманцев Помощь Украине Госдолг
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