Украина одержала волевую победу над сборной Эстонии на ЧМ-2023 по хоккею

Чемпионат мира-2023, Дивизион IB, 3-й тур

Украина – Эстония – 7:4 (1:1, 4:1, 2:2)

Шайбы: Коренчук, 17:54, 38:58, Пангелов-Юлдашев, 21:37, 38:12, Лялька, 31:29, Мазур, 42:28, Трахт, 44:54 – Паррас, 11:37, Рооба, 33:44, 48:20, Александров, 44:33

Несмотря на территориальное преимущество "сине-желтых", счет во встрече открыли хозяева. В середине первого периода Кийк из-за ворот сбросил на "пятак" Паррасу, и тот переиграл Захарченко. Украинская сборная отыгралась через шесть минут – Коренчук в касание замкнул прострел Нименко.

Бенефис команды Вадима Шахрайчука пришелся на вторую 20-минутку. Сначала Пангелов-Юлдашев мощным броском под перекладину от синей линии реализовал большинство. Дальше Лялька мастерски переиграл голкипера на "пятаке". А на шайбу Рообы вскоре "сине-желтые" ответили дублями Пангелова-Юлдашева и Коренчука. Первый вовремя сыграл на добивании, а вот второй оформил гол броском из левой зоны в дальний угол.

Совсем открытый хоккей пошел в третьем периоде. Ворона шедевральной передачей создал момент для Мазура, который в падении протолкнул шайбу за линию. У сборной Эстонии наконец-то нашелся ответ – Александров мощным броском из правой зоны расстроил вратаря украинцев.

Правда, команда Шахрайчука восстановила солидное преимущество в следующей же атаке. После нескольких сэйвов Койтмаа молодой Трахт сумел перебросить голкипера на добивании. А ближе к середине 20-минутки дубль оформил балтиец Рооба, воспользовавшись численным преимуществом Эстонии.

Больше команды не забивали. Сборная Украины одержала вторую победу на турнире и обошла хозяев соревнований в турнирной таблице секстета. Теперь "сине-желтые" идут на второй позиции (7 очков). В лидерах – сборная Японии (9).