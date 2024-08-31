Украина завоевала еще три медали на Паралимпиаде-2024: одна из них историческая

Украина завоевала еще три медали на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Награды завоевали настольные теннисисты и толкатели ядра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

Настольные теннисисты Виктор Дидух и Ирина Шинкарева стали бронзовыми призерами Игр в Париже в парном турнире (класс XD17).

Украинские паралимпийцы гарантировали себе медаль во второй соревновательный день. Они одолели оппонентов из Бразилии и вышли в полуфинал.

Украинские паралимпийцы в полуфинале уступили китайскому тандему. Это девятая медаль для Украины на Паралимпиаде-2024 и одновременно историческая. Это первая в истории медаль Украины в миксте на Паралимпийских играх.

Еще две медали на Паралимпиаде-2024 завоевали украинские толкатели ядра Владимир Пономаренко и Роман Данилюк. Они получили "серебро" и "бронзу" в классе F12.

Пономаренко установил личный рекорд, толкнув ядро на 16.12 метра.