Украина одержала победу, убедив МАГАТЭ продлить миссию на ключевых для АЭС подстанциях, - эксперт

Международное агентство з атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит мониторинг на подстанциях, которые имеют критическое значение для работы украинских АЭС. Это должное снизить угрозу вражеских атак по этим объектам, что является очевидной победой украинской энергетической дипломатии.

Об этом заявил политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Присутствие МАГАТЭ должно позволить избежать российских атак на эти объекты. Европа боится, что при таких ударах есть риск радиоактивных выбросов. И если мы сыграли на каких-то аспектах этих рисков – можем считать это большой дипломатической победой Украины", - считает политолог.

Он напомнил, что договоренность была достигнута во время переговоров руководства МАГАТЭ с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Мы пытаемся вывести АЭС из-под удара – то это 60% всей нашей генерации. Плюс это самая дешевая генерация, что хорошо для населения и для бизнеса. Так что пугать нас инфраструктурным зимним коллапсом становится все сложнее", - считает политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии на следующей неделе продолжит миссию на всех ключевых подстанциях. Речь идет о тех, которые являются критическими для выдачи электроэнергии из атомных электростанций.