Украина увеличила внешнюю торговлю: Таможня назвала крупнейших партнеров

По данным таможни, в Украину импортировали товаров на сумму 10 млрд долларов, а экспортировали – на сумму 6,8 млрд долларов.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай - 2 млрд долларов, Польша - 1,1 млрд долларов и Германия - 769 млн долларов.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу – на 649 млн долларов, Испании – на 624 млн долларов, Китая – на 504 млн долларов.

В общих объемах ввезенных в январе-феврале 2024 года товаров 67% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт – 3,5 млрд долларов

продукция химической промышленности – 1,8 млрд долларов

топливно-энергетические – 1,3 млрд долларов

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары – 4,5 млрд долларов

металлы и изделия из них – 726 млн долларов

минеральные продукты – 587 млн долларов.

Падение экспорта в 2023 году

Напомним, по данным Минэкономики, экспорт товаров из Украины за 2023 год сократился на 18,7% до 35,8 млрд долларов – минимума за 20 лет. По данным Госстата, меньший объем экспорта Украина имела только в 2005 году – 34,2 млрд долларов.

В отличие от экспорта, импорт в денежном исчислении в прошлом году вырос на 12,5% и составил 62,2 млрд долларов.

В прошлом году в Украине наблюдался значительный дефицит торговли товарами на сумму 26,4 млрд. долларов. Его вызвали два ключевых фактора – проблемы в логистике и потребности обороны в 2023 году.