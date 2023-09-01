Украина сохранила позицию в таблице коэффициентов УЕФА: Чехия совсем рядом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kassiesa .

Украина осталась на 17-й строчке в европейской классификации. Еще две недели назад она находилась на 15-й позиции, но неудачные выступления луганской "Зари", "Днепра-1" и киевского "Динамо" вызвали регресс.

На этой неделе баллы в общую казну добавили только луганчане. Бронзовый призер Премьер-лиги одолел пражскую "Славию" дома (2:1) в квалификации Лиги Европы, но проиграл по сумме двух матчей. В активе Украины теперь 25,600 баллов.

Выступления в еврокубках осенью продолжат только два отечественных коллектива – "Заря" в группе Лиги конференций и донецкий "Шахтер" в основной сетке Лиги чемпионов. В свою очередь главный преследователь Украины – Чехия (25,050 баллов) – сохранила три команды на европейской арене.

Неудачные выступления украинских команд в еврокубках, вероятнее всего, приведут к уменьшению представительства в континентальных турнирах. В частности, потеря 15-го места обернется уменьшением количества участников европейских соревнований от Украины до четырех в сезоне 2025/26.