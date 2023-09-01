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Украина сохранила позицию в таблице коэффициентов УЕФА: Чехия совсем рядом

Киев, Пятница 01 сентября 2023 11:24
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Украина сохранила позицию в таблице коэффициентов УЕФА: Чехия совсем рядом Фото: "Динамо" завершило выступления в еврокубках в этом году (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Посредственная еврокубковая неделя не изменила положения Украины в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kassiesa.

Украина осталась на 17-й строчке в европейской классификации. Еще две недели назад она находилась на 15-й позиции, но неудачные выступления луганской "Зари", "Днепра-1" и киевского "Динамо" вызвали регресс.

На этой неделе баллы в общую казну добавили только луганчане. Бронзовый призер Премьер-лиги одолел пражскую "Славию" дома (2:1) в квалификации Лиги Европы, но проиграл по сумме двух матчей. В активе Украины теперь 25,600 баллов.

Выступления в еврокубках осенью продолжат только два отечественных коллектива – "Заря" в группе Лиги конференций и донецкий "Шахтер" в основной сетке Лиги чемпионов. В свою очередь главный преследователь Украины – Чехия (25,050 баллов) – сохранила три команды на европейской арене.

Неудачные выступления украинских команд в еврокубках, вероятнее всего, приведут к уменьшению представительства в континентальных турнирах. В частности, потеря 15-го места обернется уменьшением количества участников европейских соревнований от Украины до четырех в сезоне 2025/26.

Украина сохранила позицию в таблице коэффициентов УЕФА: Чехия совсем рядом

К слову, накануне "Шахтер" получил соперников в группе H Лиги чемпионов.

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