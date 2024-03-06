Украина испытывает экономический удар в 2026 году, когда начнет действовать эконалог ЕС, - Politico

"В то время как ЕС обещает финансировать военные усилия Украины, сколько бы времени это ни продолжалось, он также настойчиво продвигает новый закон, который в нынешнем виде может истощить изуродованную войной украинскую экономику. Речь идет о налоге, который ЕС планирует ввести на целый ряд продукции углеродоемкого импорта, в том числе на железо и сталь", - указывает издание.

С тех пор, как началось полномасштабное вторжение России, Украина, которая и так зависела от экспорта в ЕС, стала еще более привязана к поставкам своей продукции в Европу, поскольку черноморские торговые пути были закрыты из-за военной опасности. В результате Украина испытывает серьезный экономический удар в 2026 году, когда CBAM начнет действовать, акцентирует издание: страна может потерять $1,4 млрд.

"Однако, в законе о СВАМ есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах - или стихийном бедствии - для исключительных обстоятельств, и война и военные действия подпадают под эту категорию. Но Брюссель не дал четких сигналов, что предложит Киеву исключение из-под действия механизма", - говорится в статье.

Если бы налог на выбросы углерода в ЕС вступил в силу сегодня, говорят опрошенные эксперты, это привело бы к падению экспорта в пределах 1,4 млн. тонн чугуна, что эквивалентно потерям в размере $600 млн.

Экспорт полуфабрикатов также упал бы на 1,3 млн. тонн, что в сумме составило бы $640 млн. недополученного дохода.

"Украина будет поставлена на колени", - предупредил Йожеф Ксапо, директор по технологиям и стратегии "АрселорМиттал Кривой Рог".

"ЕС, конечно, не заинтересован в уничтожении украинской экономики, совсем наоборот. Отчасти из-за этого нормы по СВАМ содержат положение о форс-мажорных обстоятельствах, которое позволяет ЕС делать исключения. Мохаммед Шахим, евродепутат от Нидерландов, возглавляющий работу профильного комитета парламента, сказал , что участники переговоров считают эту формулировку "украинским кейсом", - добавляет издание.

В свою очередь Сагатом Саха, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, удивлен, что ситуация с налогом на выбросы углерода не рассматривается как насущная проблема.