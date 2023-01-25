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Украина запросила у Словакии 11 дополнительных САУ Zuzana 2, - Надь

Фото: министр обороны Словакии Ярослав Надь (flickr.com/vladacg)
Автор: Валерия Полищук

Украина направила запрос Словакии на одиннадцать дополнительных самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг в медиацентре "Одесса-Украина"

"Могу сказать, что было подписано соглашение на 8 САУ, они уже в Украине. Также есть соглашение между Словакией, Германией, Данией и Норвегией на поставку в течение года еще 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, которые будут оплачивать указанные страны", - заявил он.

Надь подчеркнул, что Словакия работает над этим и продолжит в этом году поставку САУ.

"Недавно я получил информацию, что есть запрос с украинской стороны на еще 11 этих гаубиц, мы ожидаем подписания соглашения. Мы тесно работаем с представителями Министерства обороны Украины, они посещали нас на прошлой неделе. Я надеюсь, что сможем прийти к соглашению", - добавил министр.

Напомним, ранее Надь заявил, что Словакия готова отправить 30 танков Т-72 в Украину, однако если она сможет получить западные танки для их замены.

Кроме того, власти Словакии готовы обсудить с представителями Украины детали передачи своих истребителей МиГ-29.

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